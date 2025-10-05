Brocante/vide-grenier Chassant

Brocante/vide-grenier Chassant dimanche 5 octobre 2025.

Brocante/vide-grenier

Chassant Eure-et-Loir

Début : 2025-10-05 07:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez fêter la Saint Lubin à Chassant le dimanche 5 octobre.

Le comité des fêtes organise une brocante/vide-grenier.

1€ le mètre

Véhicule avec l’emplacement

Pas de réservation

Ouverture du stade à 7h

Buvette et restauration rapide

Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 11 70

English :

Come and celebrate Saint Lubin’s Day in Chassant on Sunday, October 5.

The comité des fêtes is organizing a flea market/garage sale.

1? per meter

Vehicle with pitch

No reservation

Stadium opens at 7 am

Refreshments and fast food

German :

Feiern Sie am Sonntag, dem 5. Oktober, den Tag des Heiligen Lubin in Chassant.

Das Festkomitee organisiert einen Flohmarkt/Video-Grenzmarkt.

1? pro Meter

Fahrzeug mit Standplatz

Keine Reservierung

Öffnung des Stadions um 7 Uhr

Getränke und Snacks

Italiano :

Domenica 5 ottobre, a Chassant, si celebra la festa di San Lubino.

Il comitato delle feste organizza un mercatino delle pulci/garage.

1? al metro

Veicolo con piazzola

Nessuna prenotazione

Lo stadio apre alle 7 del mattino

Rinfreschi e fast food

Espanol :

Venga a celebrar la fiesta de San Lubin en Chassant el domingo 5 de octubre.

El comité de fiestas organiza un mercadillo/venta de garaje.

1? por metro

Vehículo con emplazamiento

Sin reserva

El estadio abre a las 7h

Refrescos y comida rápida

L’événement Brocante/vide-grenier Chassant a été mis à jour le 2025-09-19 par OTs DU PERCHE