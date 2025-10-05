Brocante/vide-grenier Chassant
Brocante/vide-grenier Chassant dimanche 5 octobre 2025.
Brocante/vide-grenier
Chassant Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 07:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez fêter la Saint Lubin à Chassant le dimanche 5 octobre.
Le comité des fêtes organise une brocante/vide-grenier.
1€ le mètre
Véhicule avec l’emplacement
Pas de réservation
Ouverture du stade à 7h
Buvette et restauration rapide
Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 11 70
English :
Come and celebrate Saint Lubin’s Day in Chassant on Sunday, October 5.
The comité des fêtes is organizing a flea market/garage sale.
1? per meter
Vehicle with pitch
No reservation
Stadium opens at 7 am
Refreshments and fast food
German :
Feiern Sie am Sonntag, dem 5. Oktober, den Tag des Heiligen Lubin in Chassant.
Das Festkomitee organisiert einen Flohmarkt/Video-Grenzmarkt.
1? pro Meter
Fahrzeug mit Standplatz
Keine Reservierung
Öffnung des Stadions um 7 Uhr
Getränke und Snacks
Italiano :
Domenica 5 ottobre, a Chassant, si celebra la festa di San Lubino.
Il comitato delle feste organizza un mercatino delle pulci/garage.
1? al metro
Veicolo con piazzola
Nessuna prenotazione
Lo stadio apre alle 7 del mattino
Rinfreschi e fast food
Espanol :
Venga a celebrar la fiesta de San Lubin en Chassant el domingo 5 de octubre.
El comité de fiestas organiza un mercadillo/venta de garaje.
1? por metro
Vehículo con emplazamiento
Sin reserva
El estadio abre a las 7h
Refrescos y comida rápida
L’événement Brocante/vide-grenier Chassant a été mis à jour le 2025-09-19 par OTs DU PERCHE