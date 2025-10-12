Brocante/vide-grenier d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne

Brocante/vide-grenier d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne dimanche 12 octobre 2025.

Brocante/vide-grenier d’Aubeterre-sur-Dronne

Place du champ de foire Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Brocante annuelle du village d’Aubeterre-sur-Dronne.

Venez chiner et visiter Aubeterre classé parmi les plus Beaux Villages de France.

Place du champ de foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr

English : Flea market of Aubeterre-sur-Dronne

Annual flea market in the village of Aubeterre-sur-Dronne.

Come and visit Aubeterre, one of the most beautiful villages in France.

German :

Jährlicher Flohmarkt im Dorf Aubeterre-sur-Dronne.

Kommen Sie zum Stöbern und besuchen Sie Aubeterre, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt.

Italiano :

Mercato delle pulci annuale nel villaggio di Aubeterre-sur-Dronne.

Venite a visitare Aubeterre, uno dei più bei villaggi della Francia.

Espanol :

Mercadillo anual en el pueblo de Aubeterre-sur-Dronne.

Venga a visitar Aubeterre, uno de los pueblos más bonitos de Francia.

