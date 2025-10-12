Brocante/vide-grenier d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne
Brocante/vide-grenier d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne dimanche 12 octobre 2025.
Brocante/vide-grenier d’Aubeterre-sur-Dronne
Place du champ de foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
–
jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Brocante annuelle du village d’Aubeterre-sur-Dronne.
Venez chiner et visiter Aubeterre classé parmi les plus Beaux Villages de France.
Place du champ de foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
English : Flea market of Aubeterre-sur-Dronne
Annual flea market in the village of Aubeterre-sur-Dronne.
Come and visit Aubeterre, one of the most beautiful villages in France.
German :
Jährlicher Flohmarkt im Dorf Aubeterre-sur-Dronne.
Kommen Sie zum Stöbern und besuchen Sie Aubeterre, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt.
Italiano :
Mercato delle pulci annuale nel villaggio di Aubeterre-sur-Dronne.
Venite a visitare Aubeterre, uno dei più bei villaggi della Francia.
Espanol :
Mercadillo anual en el pueblo de Aubeterre-sur-Dronne.
Venga a visitar Aubeterre, uno de los pueblos más bonitos de Francia.
L’événement Brocante/vide-grenier d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme du Sud Charente