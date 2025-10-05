Brocante vide grenier d’automne Saint-Gondon

Brocante vide grenier d'automne Saint-Gondon dimanche 5 octobre 2025.

Brocante vide grenier d’automne

Centre bourg Saint-Gondon Loiret

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Brocante d’Automne

Brocante d’automne aura lieu le dimanche 5 Octobre au centre bourg Saint-Gondon de 8h à 18h.

Lors de cette brocante vous pourrez découvrir l’exposition photos de MARGOT.

Vous pourrez également vous restaurer grâce à un food truck présent durant toute la journée.

INFORMATIONS EXPOSANTS

-Réservation obligatoire

12€ les 5 mètres .

Centre bourg Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 90 49 32 pougny.jp@orange.fr

English :

Autumn Flea Market

German :

Herbstflohmarkt

Italiano :

Mercato delle pulci d’autunno

Espanol :

Rastro de otoño

L’événement Brocante vide grenier d’automne Saint-Gondon a été mis à jour le 2025-09-17 par OT GIEN