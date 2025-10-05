Brocante vide grenier d’automne Saint-Gondon
Brocante vide grenier d’automne Saint-Gondon dimanche 5 octobre 2025.
Brocante vide grenier d’automne
Centre bourg Saint-Gondon Loiret
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Brocante d’Automne
Brocante d’automne aura lieu le dimanche 5 Octobre au centre bourg Saint-Gondon de 8h à 18h.
Lors de cette brocante vous pourrez découvrir l’exposition photos de MARGOT.
Vous pourrez également vous restaurer grâce à un food truck présent durant toute la journée.
INFORMATIONS EXPOSANTS
-Réservation obligatoire
12€ les 5 mètres .
Centre bourg Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 90 49 32 pougny.jp@orange.fr
English :
Autumn Flea Market
German :
Herbstflohmarkt
Italiano :
Mercato delle pulci d’autunno
Espanol :
Rastro de otoño
