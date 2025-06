Brocante Vide-Grenier de Bretenoux Bretenoux 3 août 2025 06:30

Lot

Brocante Vide-Grenier de Bretenoux Place de la Mairie Bretenoux Lot

Début : 2025-08-03 06:30:00

fin : 2025-08-03 18:30:00

2025-08-03

Brocante dans La Bastide organisée par le Comité des Fêtes et bourse d’échange auto-moto sur l’île de la Bourgnatelle organisé l’association Guidons et Calandres

Place de la Mairie

Bretenoux 46130 Lot Occitanie

English :

Brocante (flea market) in La Bastide organized by the Comité des Fêtes and car-motorcycle exchange on the Ile de la Bourgnatelle organized by the Guidons et Calandres association

German :

Trödelmarkt in La Bastide, organisiert vom Festkomitee, und Auto- und Motorradtauschbörse auf der Insel Bourgnatelle, organisiert von der Vereinigung Guidons et Calandres

Italiano :

Mercatino delle pulci a La Bastide organizzato dal Comité des Fêtes e scambio di auto e moto sull’Ile de la Bourgnatelle organizzato dall’associazione Guidons et Calandres

Espanol :

Rastrillo en La Bastide organizado por el Comité des Fêtes e intercambio de coches y motos en la isla de la Bourgnatelle organizado por la asociación Guidons et Calandres

L’événement Brocante Vide-Grenier de Bretenoux Bretenoux a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Vallée de la Dordogne