BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT Chantenay-Saint-Imbert
BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT Chantenay-Saint-Imbert dimanche 26 juillet 2026.
BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT
BOURG Chantenay-Saint-Imbert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT
le dimanche 26 juillet 2026
organisé par le Comité des Fêtes
Bourg
Restauration jambon à la broche
1.50 € le ml
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
BOURG Chantenay-Saint-Imbert 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 81 55 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT
L’événement BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT Chantenay-Saint-Imbert a été mis à jour le 2026-03-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)