BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT Chantenay-Saint-Imbert

BROCANTE VIDE GRENIER DE CHANTENAY ST IMBERT
le dimanche 26 juillet 2026
organisé par le Comité des Fêtes

Restauration jambon à la broche
1.50 € le ml

BOURG Chantenay-Saint-Imbert 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 81 55 84 

