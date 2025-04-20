BROCANTE VIDE-GRENIER DE LODÈVE Lodève

BROCANTE VIDE-GRENIER DE LODÈVE Lodève dimanche 20 avril 2025.

BROCANTE VIDE-GRENIER DE LODÈVE

Place de la République Lodève Hérault

Début : 2025-04-20

fin : 2025-08-24

2025-04-20 2025-04-27 2025-05-04 2025-05-11 2025-05-18 2025-05-25 2025-06-01 2025-06-08 2025-06-15 2025-06-22 2025-06-29 2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Les Brocs’Arts de Lodève tous les dimanches matins sur le parking de la sous-préfecture dans le secteur des allées de Verdun-esplanade à Lodève.

Cathy et Thierry vous accueillent avec plaisir sur les brocantes de Monsieur Loulou, qu’ils ont repris avec passion en 2019 à Lodève.

Chaque dimanche matin, retrouvez-les sur l’esplanade de la sous-préfecture pour un moment de convivialité, de découvertes et de bonnes affaires ! Dans une ambiance vivante et chaleureuse, venez chiner parmi les trésors du vide-grenier, mais pas seulement. La présence d’artisans locaux, d’artistes et d’associations qui vous proposeront leurs créations, leurs savoir-faire et leurs univers uniques.

Que vous soyez à la recherche d’un objet rare, d’un coup de cœur artisanal ou simplement d’une belle balade dominicale, vous êtes les bienvenus ! Flânez, explorez, échangez… et laissez-vous surprendre. .

Place de la République Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 95 80 55 70 terybol@hotmail.fr

English :

Les Brocs?Arts de Lodève every Sunday morning in the parking lot of the sous-préfecture in the allées de Verdun-esplanade area of Lodève.

German :

Les Brocs?Arts de Lodève jeden Sonntagmorgen auf dem Parkplatz der Unterpräfektur im Bereich der Allées de Verdun-Esplanade in Lodève.

Italiano :

Les Brocs?Arts de Lodève ogni domenica mattina nel parcheggio della sottoprefettura nella zona di Allées de Verdun-esplanade di Lodève.

Espanol :

Les Brocs?Arts de Lodève todos los domingos por la mañana en el aparcamiento de la subprefectura, en la zona de Allées de Verdun-esplanade de Lodève.

