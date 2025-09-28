Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes Bourcefranc-le-Chapus
Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes Bourcefranc-le-Chapus dimanche 28 septembre 2025.
Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes
Route de la Grognasse Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Début : 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Brocante organisée par le Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.
Route de la Grognasse Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62 cdfbourcefranc@gmail.com
English : Brocante Vide Grenier by the Comité des Fêtes
Flea market organized by the Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.
German : Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes (Flohmarkt)
Trödelmarkt, organisiert vom Festkomitee von Bourcefranc-Le Chapus.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.
Espanol : Mercadillo y venta de garaje organizados por el Comité des Fêtes
Mercadillo organizado por el Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.
