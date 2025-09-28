Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes Bourcefranc-le-Chapus

Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes Bourcefranc-le-Chapus dimanche 28 septembre 2025.

Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes

Route de la Grognasse Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 07:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Brocante organisée par le Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.

.

Route de la Grognasse Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62 cdfbourcefranc@gmail.com

English : Brocante Vide Grenier by the Comité des Fêtes

Flea market organized by the Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.

German : Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes (Flohmarkt)

Trödelmarkt, organisiert vom Festkomitee von Bourcefranc-Le Chapus.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.

Espanol : Mercadillo y venta de garaje organizados por el Comité des Fêtes

Mercadillo organizado por el Comité des fêtes de Bourcefranc-Le Chapus.

L’événement Brocante Vide Grenier du Comité des Fêtes Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes