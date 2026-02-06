BROCANTE VIDE GRENIER DU MARAULT À MAGNY-COURS FERME DU MARAULT Magny-Cours
FERME DU MARAULT D907 Magny-Cours Nièvre
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
2026-03-28
Le Week-end du 28 et 29 Mars 2026
Organisé par l’Amicale de la Préfecture et du C.D. 58
Ferme du Marault
Buvette Petite restauration
35 € pour 2 jours en intérieur (4×2 ou 3×3 m)
3 € le ml par jour en extérieur
FERME DU MARAULT D907 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 72 70
