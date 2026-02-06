BROCANTE VIDE GRENIER DU MARAULT À MAGNY-COURS FERME DU MARAULT Magny-Cours

BROCANTE VIDE GRENIER DU MARAULT À MAGNY-COURS

FERME DU MARAULT D907 Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Le Week-end du 28 et 29 Mars 2026

Organisé par l’Amicale de la Préfecture et du C.D. 58

Ferme du Marault

Buvette Petite restauration

35 € pour 2 jours en intérieur (4×2 ou 3×3 m)

3 € le ml par jour en extérieur

FERME DU MARAULT D907 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 72 70

