Brocante, vide-grenier et collections Royan

Brocante, vide-grenier et collections Royan dimanche 28 septembre 2025.

Brocante, vide-grenier et collections

Rue du Château d’Eau Royan Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Pour les particuliers et les professionnels, 3,50 € le mètre linéaire.

Rue du Château d’Eau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 25 02 36

English :

For private and professional customers, 3.50? per linear metre.

German :

Für Privatpersonen und Gewerbetreibende: 3,50 ? pro laufendem Meter.

Italiano :

Per privati e professionisti, 3,50? al metro lineare.

Espanol :

3,50 por metro lineal para particulares y empresas.

L’événement Brocante, vide-grenier et collections Royan a été mis à jour le 2025-07-24 par Mairie de Royan