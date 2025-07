Brocante, vide grenier et foire aux livres ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Brocante, vide grenier et foire aux livres ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère dimanche 20 juillet 2025.

Brocante, vide grenier et foire aux livres

ESQUIEZE-SERE Devant la mairie Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Brocante, vide-grenier et foire aux livres dans les rues d’Esquièze-Sère (devant la mairie). Le dernier jour de l’exposition du Tour de France (vieux maillots et vélos).

Pour un stand, renseignements par téléphone. .

ESQUIEZE-SERE Devant la mairie Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72 mairie.esquieze@wanadoo.fr

English :

Flea market, garage sale and book fair in the streets of Esquièze-Sère (in front of the town hall). The last day of the Tour de France exhibition (old jerseys and bikes).

German :

Trödelmarkt, Flohmarkt und Büchermarkt in den Straßen von Esquièze-Sère (vor dem Rathaus). Am letzten Tag Ausstellung der Tour de France (alte Trikots und Fahrräder).

Italiano :

Mercatino delle pulci, mercatino dell’usato e fiera del libro nelle strade di Esquièze-Sère (davanti al municipio). L’ultimo giorno dell’esposizione del Tour de France (vecchie maglie e biciclette).

Espanol :

Mercadillo, venta de garaje y feria del libro en las calles de Esquièze-Sère (frente al ayuntamiento). Último día de la exposición del Tour de Francia (maillots y bicicletas antiguas).

L’événement Brocante, vide grenier et foire aux livres Esquièze-Sère a été mis à jour le 2025-07-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65