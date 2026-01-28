Brocante Vide-Grenier Foire au tout Azay-le-Ferron
Brocante Vide-Grenier Foire au tout Azay-le-Ferron dimanche 12 avril 2026.
Brocante Vide-Grenier Foire au tout
Place de l’Europe Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Brocante, vide-grenier et foire au tout avec 200 exposants dans les rues de la commune.
Brocante, vide-grenier et foire au tout avec 200 exposants dans les rues de la commune accompagné d’une fête foraine. .
Place de l’Europe Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 83 46 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market, garage sale and everything fair with 200 exhibitors in the streets of the town.
L’événement Brocante Vide-Grenier Foire au tout Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne