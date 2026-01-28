Brocante Vide-Grenier Foire au tout Azay-le-Ferron

Brocante Vide-Grenier Foire au tout

Brocante, vide-grenier et foire au tout avec 200 exposants dans les rues de la commune.

Place de l’Europe Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 83 46 54

Flea market, garage sale and everything fair with 200 exhibitors in the streets of the town.

