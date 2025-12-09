Brocante Vide-grenier Foire aux Puces du Club des Amis du Ballon Rond (Tournus) Stade du Pas Fleury Tournus

Brocante Vide-grenier Foire aux Puces du Club des Amis du Ballon Rond (Tournus)

Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus Saône-et-Loire

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Brocante Vide-grenier Tournus

Lundi 6 Avril 2026

organisé par le Club des Amis du Ballon Rond

Stade du Pas Fleury (ancien camping)

Entrée 1 € par visiteur

10 € par véhicule sur site

Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 44 04

