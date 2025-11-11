Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Vide-grenier Foire aux Puces Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial mardi 11 novembre 2025.

Centre Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11

2025-11-11

Brocante Vide-grenier Foire aux Puces de Paray-le-Monial par l’USCP Basket   .

Centre Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 53 33 

