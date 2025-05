BROCANTE VIDE GRENIER – Gizeux, 18 mai 2025 06:00, Gizeux.

Indre-et-Loire

BROCANTE VIDE GRENIER Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 06:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Brocante vide grenier entre 150 et 200 exposants, pas de réservation, 2€ les 5 mètres, restauration, buvette, manège trampoline.

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 02 92 65 comitedesfetes.gizeux@laposte.net

English :

Flea market and garage sale between 150 and 200 exhibitors, no reservation, 2? per 5 meters, catering, refreshment bar, trampoline merry-go-round.

German :

Brocante vide grenier entre 150 et 200 exposants, pas de réservation, 2? les 5 mètres, restauration, buvette, manège trampoline.

Italiano :

Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato tra 150 e 200 bancarelle, senza obbligo di prenotazione, 2? ogni 5 metri, ristorazione, bar, giostra a trampolino.

Espanol :

Mercadillo y venta de garaje con entre 150 y 200 puestos, sin reserva previa, 2? por cada 5 metros, catering, bar, tiovivo con cama elástica.

L’événement BROCANTE VIDE GRENIER Gizeux a été mis à jour le 2025-05-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE