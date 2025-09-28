Brocante vide grenier La Forêt-de-Tessé
Brocante vide grenier La Forêt-de-Tessé dimanche 28 septembre 2025.
Brocante vide grenier
Place de l’église La Forêt-de-Tessé Charente
Début : 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
De 7 heures à 17 heures -emplacement gratuit.
Place de l’église La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 08 17
English :
From 7 a.m. to 5 p.m. free parking.
German :
Von 7 Uhr bis 17 Uhr -kostenloser Stellplatz.
Italiano :
Dalle 7.00 alle 17.00 parcheggio gratuito.
Espanol :
De 7.00 a 17.00 horas aparcamiento gratuito.
