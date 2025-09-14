Brocante Vide Grenier place des grands jours La Tagnière

Brocante Vide Grenier place des grands jours La Tagnière dimanche 14 septembre 2025.

Brocante Vide Grenier

place des grands jours le bourg La Tagnière Saône-et-Loire

Début : 2025-09-14 08:00:00

2025-09-14

Vide Grenier Brocante dans le bourg de La Tagnière et concert le soir !

Emplacements gratuits mais limités à 4m/personne.

Restauration et buvette sur place avec L’Auberge de La Tagnière et le Café Associatif La Forge. .

place des grands jours le bourg La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 13 07

