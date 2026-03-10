Brocante, Vide-Grenier MALETABLE Longny les Villages
Brocante, Vide-Grenier MALETABLE Longny les Villages jeudi 14 mai 2026.
Brocante, Vide-Grenier
MALETABLE Le bourg Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Viva Malétable organise son vide-greniers. Emplacement gratuit.
Buvette et restauration sur place.
Possibilité de monter dans une partie du clocher de l’église pour 1€ (en visite guidée), départ toutes les demi-heures de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. .
MALETABLE Le bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12
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English : Brocante, Vide-Grenier
L’événement Brocante, Vide-Grenier Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche