Brocante, Vide-Grenier MALETABLE Longny les Villages

Brocante, Vide-Grenier

MALETABLE Le bourg Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Viva Malétable organise son vide-greniers. Emplacement gratuit.

Buvette et restauration sur place.

Possibilité de monter dans une partie du clocher de l’église pour 1€ (en visite guidée), départ toutes les demi-heures de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. .

MALETABLE Le bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12

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English : Brocante, Vide-Grenier

L’événement Brocante, Vide-Grenier Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche