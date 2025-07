Brocante Vide grenier Loudrefing Loudrefing

Brocante Vide grenier Loudrefing Loudrefing dimanche 7 septembre 2025.

Brocante Vide grenier Loudrefing

Loudrefing Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Brocante organisée par l’association des arboriculteurs à Loudrefing.Tout public

0 .

Loudrefing 57670 Moselle Grand Est +33 3 87 86 55 28

English :

Flea market organized by the arboriculturists’ association in Loudrefing.

German :

Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung der Obstbauern in Loudrefing.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione degli arboricoltori di Loudrefing.

Espanol :

Mercadillo organizado por la asociación de arboricultores de Loudrefing.

L’événement Brocante Vide grenier Loudrefing Loudrefing a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS