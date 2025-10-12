Brocante Vide-grenier Mandeure
Brocante Vide-grenier Mandeure dimanche 12 octobre 2025.
Brocante Vide-grenier
Centre culturel Mandeure Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 07:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
L’Harmonie de Beaulieu Mandeure organise une Brocante/Vide-grenier au profit de son école de musique le dimanche 12 octobre 2025 de 7h à 17h au centre culturel Jean D’Ormesson de Mandeure.
Inscription exposants possible jusqu’au 4 octobre
Renseignements et inscriptions 07 80 19 28 93 ou contact@ohbm.fr .
Centre culturel Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 19 28 93 contact@ohbm.fr
English : Brocante Vide-grenier
German : Brocante Vide-grenier
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante Vide-grenier Mandeure a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD