Brocante Vide-grenier Mandeure

Brocante Vide-grenier Mandeure dimanche 12 octobre 2025.

Brocante Vide-grenier

Centre culturel Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 07:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

L’Harmonie de Beaulieu Mandeure organise une Brocante/Vide-grenier au profit de son école de musique le dimanche 12 octobre 2025 de 7h à 17h au centre culturel Jean D’Ormesson de Mandeure.

Inscription exposants possible jusqu’au 4 octobre

Renseignements et inscriptions 07 80 19 28 93 ou contact@ohbm.fr .

Centre culturel Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 19 28 93 contact@ohbm.fr

English : Brocante Vide-grenier

German : Brocante Vide-grenier

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante Vide-grenier Mandeure a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD