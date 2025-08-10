Brocante Vide-Grenier Médis

Brocante Vide-Grenier Médis dimanche 10 août 2025.

Brocante Vide-Grenier

Centre-bourg Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-10 08:00:00
fin : 2025-08-10 18:00:00

Date(s) :
2025-08-10

Brocante organisée par l’ACCA de Médis.
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Centre-bourg Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 86 77 48 

English :

Flea market organized by the Médis ACCA.

German :

Trödelmarkt, organisiert von der ACCA de Médis.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’ACCA di Médis.

Espanol :

Mercadillo organizado por la ACCA de Médis.

L’événement Brocante Vide-Grenier Médis a été mis à jour le 2025-06-30 par Royan Atlantique