Brocante Vide-Grenier Médis
Brocante Vide-Grenier Médis dimanche 10 août 2025.
Brocante Vide-Grenier
Centre-bourg Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-10 08:00:00
fin : 2025-08-10 18:00:00
Date(s) :
2025-08-10
Brocante organisée par l’ACCA de Médis.
.
Centre-bourg Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 86 77 48
English :
Flea market organized by the Médis ACCA.
German :
Trödelmarkt, organisiert von der ACCA de Médis.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dall’ACCA di Médis.
Espanol :
Mercadillo organizado por la ACCA de Médis.
L’événement Brocante Vide-Grenier Médis a été mis à jour le 2025-06-30 par Royan Atlantique