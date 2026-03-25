Brocante Vide Grenier

1 route de la Mairie Mérignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Ouvert aux particuliers et professionnels.

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1 route de la Mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 46 47

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English :

Open to individuals and professionals.

L’événement Brocante Vide Grenier Mérignac a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge