Brocante vide grenier parking plaine des sports et stade de foot Montguyon

Montguyon

Brocante vide grenier

parking plaine des sports et stade de foot Parking plaine des sports Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une des plus importantes brocante et vide grenier du sud Saintonge.

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parking plaine des sports et stade de foot Parking plaine des sports Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amiemontguyon17@gmail.com

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English :

One of the largest flea markets and garage sales in southern Saintonge.

L’événement Brocante vide grenier Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge