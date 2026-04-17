Brocante vide grenier parking plaine des sports et stade de foot Montguyon
Brocante vide grenier parking plaine des sports et stade de foot Montguyon dimanche 27 septembre 2026.
Montguyon
Brocante vide grenier
parking plaine des sports et stade de foot Parking plaine des sports Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Une des plus importantes brocante et vide grenier du sud Saintonge.
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parking plaine des sports et stade de foot Parking plaine des sports Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amiemontguyon17@gmail.com
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English :
One of the largest flea markets and garage sales in southern Saintonge.
L’événement Brocante vide grenier Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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