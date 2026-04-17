Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante vide grenier parking plaine des sports et stade de foot Montguyon

Brocante vide grenier parking plaine des sports et stade de foot Montguyon dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : parking plaine des sports et stade de foot

Adresse : Parking plaine des sports

Ville : 17270 Montguyon

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Montguyon

Brocante vide grenier

parking plaine des sports et stade de foot Parking plaine des sports Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Une des plus importantes brocante et vide grenier du sud Saintonge.
  .

parking plaine des sports et stade de foot Parking plaine des sports Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   amiemontguyon17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of the largest flea markets and garage sales in southern Saintonge.

L’événement Brocante vide grenier Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Montguyon (Charente-Maritime)