Brocante vide-grenier Naives-Rosières
Brocante vide-grenier Naives-Rosières dimanche 14 septembre 2025.
Brocante vide-grenier
Naives-Rosières Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Brocante organisée par l’association Anim’et Vous.
Buvette et restauration sur place.
Entrée visiteurs gratuite.Tout public
0 .
Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 11 91 96 animetvous55@gmail.com
English :
Flea market organized by the Anim’et Vous association.
Refreshments and snacks on site.
Free admission for visitors.
German :
Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung Anim’et Vous.
Getränke und Speisen vor Ort.
Kostenloser Eintritt für Besucher.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione Anim’et Vous.
Ristoro e ristorazione in loco.
Ingresso gratuito per i visitatori.
Espanol :
Mercadillo organizado por la asociación Anim’et Vous.
Restauración y catering in situ.
Entrada gratuita para los visitantes.
L’événement Brocante vide-grenier Naives-Rosières a été mis à jour le 2025-08-25 par OT SUD MEUSE