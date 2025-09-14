Brocante vide-grenier Naives-Rosières

Brocante vide-grenier Naives-Rosières dimanche 14 septembre 2025.

Naives-Rosières Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Brocante organisée par l’association Anim’et Vous.
Buvette et restauration sur place.

Entrée visiteurs gratuite.Tout public
Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 11 91 96  animetvous55@gmail.com

English :

Flea market organized by the Anim’et Vous association.
Refreshments and snacks on site.

Free admission for visitors.

German :

Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung Anim’et Vous.
Getränke und Speisen vor Ort.

Kostenloser Eintritt für Besucher.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione Anim’et Vous.
Ristoro e ristorazione in loco.

Ingresso gratuito per i visitatori.

Espanol :

Mercadillo organizado por la asociación Anim’et Vous.
Restauración y catering in situ.

Entrada gratuita para los visitantes.

L’événement Brocante vide-grenier Naives-Rosières a été mis à jour le 2025-08-25 par OT SUD MEUSE