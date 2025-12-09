BROCANTE VIDE-GRENIER NEUVY-GRANDCHAMP (71) Neuvy-Grandchamp

BROCANTE VIDE-GRENIER NEUVY-GRANDCHAMP (71) Neuvy-Grandchamp dimanche 13 septembre 2026.

BROCANTE VIDE-GRENIER NEUVY-GRANDCHAMP (71)

Place de la Mairie Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

BROCANTE VIDE-GRENIER NEUVY-GRANDCHAMP (71) organisé par Mémoire et Patrimoine

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe]   .

Place de la Mairie Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 70 35 32 

English : BROCANTE VIDE-GRENIER NEUVY-GRANDCHAMP (71)

L’événement BROCANTE VIDE-GRENIER NEUVY-GRANDCHAMP (71) Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2025-12-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)