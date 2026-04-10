Brocante -Vide grenier Le Meli’Nieul Nieul-le-Virouil

Nieul-le-Virouil

Brocante -Vide grenier

Le Meli’Nieul 7 ROUTE DE GUITINIERES Nieul-le-Virouil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Brocante vide grenier

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Le Meli’Nieul 7 ROUTE DE GUITINIERES Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 83 54 94 lemelinieul@hotmail.com

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English :

Flea market garage sale

L’événement Brocante -Vide grenier Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-04-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge