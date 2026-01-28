Brocante vide grenier Salle des fêtes Paimpol
Brocante vide grenier Salle des fêtes Paimpol dimanche 8 février 2026.
Brocante vide grenier
Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Organisé par le FSE du collège Chombart de Lauwe. Bénéfices au profit du voyage à Londres des classes de 4eme. Inscription et paiement en ligne pour les exposants. .
Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
L’événement Brocante vide grenier Paimpol a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol