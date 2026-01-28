Brocante vide grenier Salle des fêtes Paimpol

Brocante vide grenier

Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Organisé par le FSE du collège Chombart de Lauwe. Bénéfices au profit du voyage à Londres des classes de 4eme. Inscription et paiement en ligne pour les exposants. .

Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante vide grenier Paimpol a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol