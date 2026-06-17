Brocante Vide-grenier Rues du village Rosey

Rosey

Brocante Vide-grenier

Rues du village Le bourg Rosey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Profitez de la brocante, organisée par l’Amicale de Rosey, pour flâner dans les rues du pittoresque village.

Exposants Neuf et alimentaire interdits. Café apéritif offert aux exposants. Réservation obligatoire.

Buvette. Petite restauration. .

Rues du village Le bourg Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 40 52 20 amicalederosey71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante Vide-grenier

L’événement Brocante Vide-grenier Rosey a été mis à jour le 2026-06-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II