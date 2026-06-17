Brocante Vide-grenier Rues du village Rosey
Brocante Vide-grenier Rues du village Rosey dimanche 5 juillet 2026.
Rosey
Brocante Vide-grenier
Rues du village Le bourg Rosey Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Profitez de la brocante, organisée par l’Amicale de Rosey, pour flâner dans les rues du pittoresque village.
Exposants Neuf et alimentaire interdits. Café apéritif offert aux exposants. Réservation obligatoire.
Buvette. Petite restauration. .
Rues du village Le bourg Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 40 52 20 amicalederosey71@gmail.com
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English : Brocante Vide-grenier
L’événement Brocante Vide-grenier Rosey a été mis à jour le 2026-06-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II