Brocante/Vide Grenier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 14 juillet 2025 08:00

Dordogne

Brocante/Vide Grenier Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

Date(s) :

2025-07-14

8h-17h. Venez acheter ou vendre. Buvette et restauration sur place. 2€ le mètre pour les exposants. Gratuit pour les visiteurs

Brocante/vide grenier dans le bourg de Rouffignac

Buvette-restauration sur place avec saucisses / frites

2€ le mètre linéaire (sur réservation) .

Le bourg

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11

English : Brocante/Vide Grenier

8am-5pm. Come and buy or sell. Refreshments and snacks on site. 2? per metre for exhibitors. Free for visitors

German : Brocante/Vide Grenier

8:00-17:00 Uhr. Kommen Sie vorbei und kaufen oder verkaufen Sie. Getränke und Speisen vor Ort. 2? pro Meter für Aussteller. Kostenlos für Besucher

Italiano :

8.00-17.00. Venite a comprare o a vendere. Ristoro e catering in loco. 2? al metro per gli espositori. Gratuito per i visitatori

Espanol : Brocante/Vide Grenier

de 8 a 17 h. Venga a comprar o vender. Refrescos y catering in situ. 2? por metro para los expositores. Gratuito para los visitantes

