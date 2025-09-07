Brocante vide-grenier Rozoy-sur-Serre

Brocante vide-grenier

Place de la Neuville Rozoy-sur-Serre Aisne

Début : 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Participez à une journée placée sous le signe de la convivialité venez chiner, vendre ou simplement flâner à la recherche de bonnes affaires, en famille ou entre amis.

Dimanche 7 septembre 2025, de 6h à 18h

Place de la Neuville

Tarif des emplacements 1 € par mètre

Gratuit pour les habitants de Rozoy-sur-Serre

Réservations avant le 1er septembre auprès de Maurice Poulain 06 80 64 63 18

Restauration et buvette disponibles sur place tout au long de la journée.

Événement organisé par Rozoy Animations Loisirs, la Fanfare et l’Association des Anciens Combattants. 0 .

Place de la Neuville Rozoy-sur-Serre 02360 Aisne Hauts-de-France +33 6 80 64 63 18

