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Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle

Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle

Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle dimanche 26 avril 2026.

Ville : 50680 Saint-Clair-sur-l'Elle

Département : Manche

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Clair-sur-l’Elle

Brocante Vide-grenier

Saint-Clair-sur-l’Elle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Rendez-vous à Saint-Clair-sur-l’Elle le dimanche 26 avril pour son vide-grenier !

De 8h à 18h terrain de football
60 exposants   .

Saint-Clair-sur-l’Elle 50680 Manche Normandie +33 2 33 05 85 36 

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English : Brocante Vide-grenier

L’événement Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint-Lô

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