Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle
Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle dimanche 26 avril 2026.
Saint-Clair-sur-l’Elle
Brocante Vide-grenier
Saint-Clair-sur-l’Elle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Rendez-vous à Saint-Clair-sur-l’Elle le dimanche 26 avril pour son vide-grenier !
De 8h à 18h terrain de football
60 exposants .
Saint-Clair-sur-l’Elle 50680 Manche Normandie +33 2 33 05 85 36
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English : Brocante Vide-grenier
L’événement Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint-Lô