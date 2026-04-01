Saint-Clair-sur-l’Elle

Brocante Vide-grenier

Saint-Clair-sur-l’Elle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Rendez-vous à Saint-Clair-sur-l’Elle le dimanche 26 avril pour son vide-grenier !

De 8h à 18h terrain de football

60 exposants .

Saint-Clair-sur-l’Elle 50680 Manche Normandie +33 2 33 05 85 36

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English : Brocante Vide-grenier

L’événement Brocante Vide-grenier Saint-Clair-sur-l’Elle a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint-Lô