Brocante/vide-grenier Sauveterre-de-Guyenne

Brocante/vide-grenier Sauveterre-de-Guyenne dimanche 21 septembre 2025.

Brocante/vide-grenier

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Envie de chiner et de trouver des trésors ? Ne manquez pas la brocante vide-greniers annuels, organisés par l’association Les Amis de la Bastide. Rendez-vous sur la place de la République et sous les couverts marchands, toute la journée. Au programme objets insolites, bonnes affaires, pièces rares, vaisselle, décoration, livres, jouets, vêtements, petits meubles… Venez flâner, acheter, vendre ou simplement profiter de l’atmosphère chaleureuse d’un vrai marché de brocante. Entrée libre. .

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 53 45 lesamisdelabastide33@gmail.com

