Brocante vide-grenier – Val-d'Ornain, 8 juin 2025 08:00, Val-d'Ornain.

Meuse

Brocante vide-grenier Val-d’Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Venez chiner, troquer, et dénicher des trésors !

Concert à partir de 20h00 pour vous ambiancer toute la nuit. Buvette et restauration sur place.

Entrée libre Ambiance conviviale garantie !!!Tout public

Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 99 37 32 49

English :

Come and browse, barter and unearth treasures!

Live music from 8:00 p.m. to keep you entertained all night long. Refreshments and catering on site.

Free entry Friendly atmosphere guaranteed!

German :

Kommen Sie zum Stöbern, Tauschen und Schätze finden!

Konzert ab 20.00 Uhr, um Sie die ganze Nacht zu unterhalten. Getränke und Speisen vor Ort.

Eintritt frei Gesellige Atmosphäre garantiert!!!

Italiano :

Venite a curiosare, a barattare e a scovare tesori!

Musica dal vivo dalle 20.00 per intrattenervi tutta la notte. Rinfreschi e cibo in loco.

Ingresso libero Atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

Venga a curiosear, hacer trueques y desenterrar tesoros

Música en directo a partir de las 20:00 para que no se aburra en toda la noche. Refrescos y comida in situ.

Entrada gratuita. Ambiente agradable garantizado

L'événement Brocante vide-grenier Val-d'Ornain a été mis à jour le 2025-05-06