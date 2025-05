Brocante, vide-greniers à Cajarc – Cajarc, 22 juin 2025 07:00, Cajarc.

Brocante, vide-greniers à Cajarc Place du Foirail Cajarc Lot

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Vous aimez les belles choses, venez vous promener dans un village sur la vallée du Lot, et venez dénicher l’objet rare !

Sur inscription auprès de l’association tourisme et culture de Cajarc, ouvert aux particuliers et aux professionnels .

Place du Foirail

Cajarc 46160 Lot Occitanie

English :

If you love beautiful things, take a stroll through a village in the Lot valley and come and find that rare object!

German :

Sie lieben schöne Dinge? Dann machen Sie einen Spaziergang durch ein Dorf im Tal des Lot und stöbern Sie das seltene Objekt auf!

Italiano :

Se amate le cose belle, passeggiate in un villaggio della valle del Lot e venite a cercare quell’oggetto raro!

Espanol :

Si le gustan las cosas bonitas, pasee por un pueblo del valle del Lot y venga a buscar ese objeto raro

L’événement Brocante, vide-greniers à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Figeac