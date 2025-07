Brocante, vide-greniers à Camburat Camburat

Brocante, vide-greniers à Camburat Camburat dimanche 27 juillet 2025.

Brocante, vide-greniers à Camburat

le Bourg Camburat Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-27 08:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

à l’occasion de la fête du village venez chiner !

Marché gourmand en soirée à 18h .

le Bourg Camburat 46100 Lot Occitanie +33 7 85 51 34 13

English :

on the occasion of the village feast, come and hunt !

German :

anlässlich des Dorffestes kommen Sie zum Stöbern!

Italiano :

venite a trovare un affare durante la festa del paese!

Espanol :

¡venga a buscar una ganga durante la fiesta del pueblo!

