Brocante, Vide-Greniers à Cardaillac – Cardaillac, 25 mai 2025 07:00, Cardaillac.

Lot

Brocante, Vide-Greniers à Cardaillac village Cardaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Venez nombreux profiter de cette brocante, vide-greniers dans tout le village !

.

village

Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 6 16 50 27 28

English :

Come and enjoy this flea market and garage sale in the village!

German :

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diesen Trödelmarkt, Flohmarkt im ganzen Dorf!

Italiano :

Venite ad approfittare di questo mercatino dell’usato e della vendita di garage in tutto il villaggio!

Espanol :

¡Ven y aprovecha este mercadillo y venta de garaje por todo el pueblo!

L’événement Brocante, Vide-Greniers à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Lacapelle Marival