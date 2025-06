Brocante, vide-greniers à Dégagnac Dégagnac 6 juillet 2025 08:00

Lot

Brocante, vide-greniers à Dégagnac Place du village Dégagnac Lot

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Le comité des fêtes de Dégagnac vous propose son traditionnel vide-greniers.

Venez chiner parmi les stands des particuliers et professionnels présents !

Accueil des exposants à partir de 7h. Réservation obligatoire.

Place ombragée.

Buvette et petite restauration sur place. .

Place du village

Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 13 45 70 25

English :

The Comité des fêtes de Dégagnac is holding its traditional garage sale.

Come and browse through the stalls of private individuals and professionals!

German :

Das Festkomitee von Dégagnac bietet Ihnen seinen traditionellen Flohmarkt an.

Kommen Sie und stöbern Sie zwischen den Ständen der anwesenden Privatpersonen und Fachleute!

Italiano :

Il Comitato della Festa di Dégagnac organizza la sua tradizionale vendita di garage.

Venite a curiosare tra le bancarelle di privati e professionisti!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Dégagnac organiza su tradicional venta de garaje.

Ven a echar un vistazo a los puestos de particulares y profesionales

L’événement Brocante, vide-greniers à Dégagnac Dégagnac a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Cazals-Salviac