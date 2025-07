Brocante vide greniers à Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

Foirail Les Pechs du Vers Lot

Début : 2025-07-13 06:00:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

2025-07-13

Le Comité des Fêtes de Saint-Martin-de-Vers vous convie à son vide grenier.

Par ici les bonnes affaires ! Brocante et vide-greniers de 6h à 17 h, boissons et sandwichs sur place. Journée qui se termine en beauté avec un repas « cuisse de canard » à 19h puis un feu d’artifice à 22h30. .

Foirail Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie delcambre.marie@laposte.net

English :

The Comité des Fêtes de Saint-Martin-de-Vers invites you to its garage sale.

German :

Das Festkomitee von Saint-Martin-de-Vers lädt Sie zu seinem Flohmarkt ein.

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Saint-Martin-de-Vers vi invita al suo mercatino.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Saint-Martin-de-Vers le invita a su venta de garaje.

