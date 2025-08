Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac

Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac dimanche 10 août 2025.

Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence

Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Repas du soir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Participez au 28ème Brocante et vide-Greniers

Dimanche 10 aout, toute la journée brocante et vide-greniers,

Artisanat d’Art, marché de producteurs de Pays (ouvert à tous, emplacement gratuit)

8h Tripous

12h30 Repas Aligot, Saucisse

20h30 Aligot Géant des Sapeurs Pompiers

Renseignement Mairie d’Argences en Aubrac 05 65 66 41 46 18 .

Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46 contact@argencesenaubrac.fr

English :

Participate in the 28th Brocante et vide-Greniers

German :

Nehmen Sie an der 28. Brocante et vide-Greniers teil

Italiano :

Partecipate al 28° Brocante et vide-Greniers (mercato delle pulci e mercatino dell’usato)

Espanol :

Participe en la 28ª edición de Brocante et vide-Greniers (mercadillo y venta de garaje)

