Brocante Vide-greniers La Passerelle Aubusson
Brocante Vide-greniers La Passerelle Aubusson dimanche 26 avril 2026.
Brocante Vide-greniers
La Passerelle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Particuliers et professionnels se donnent rendez-vous pour cette belle brocante sur les bords de Creuse.
– Esplanade Charles de Gaulle
– Buvette et restauration .
La Passerelle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine aubussoncomitedesfetes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante Vide-greniers
L’événement Brocante Vide-greniers Aubusson a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Aubusson-Felletin