Brocante Vide-Greniers Aulnay dimanche 15 mars 2026.
Stade Municipal Aulnay Charente-Maritime
Début : 2026-03-15 06:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
L’US AULNAY FOOTBALL organise une brocante vide greniers.
Buvette et petite restauration sur place
Stade Municipal Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 66 25 57
L’événement Brocante Vide-Greniers Aulnay a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge