Brocante Vide-Greniers

Stade Municipal Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 06:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’US AULNAY FOOTBALL organise une brocante vide greniers.

Buvette et petite restauration sur place

.

Stade Municipal Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 66 25 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Brocante Vide-Greniers Aulnay a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge