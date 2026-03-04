Brocante vide-greniers Bizou
Le Bourg Bizou Orne
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
2026-07-26
Le Comité des fêtes de Bizou vous propose sa brocante et son vide-greniers. Concours de pétanque. Restauration sur place. Emplacements gratuits pour les exposants. .
Le Bourg Bizou 61290 Orne Normandie +33 6 83 25 43 51 cdfbizou@gmail.com
L’événement Brocante vide-greniers Bizou a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche