Brocante vide-greniers

Le Bourg Bizou Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le Comité des fêtes de Bizou vous propose sa brocante et son vide-greniers. Concours de pétanque. Restauration sur place. Emplacements gratuits pour les exposants. .

Le Bourg Bizou 61290 Orne Normandie +33 6 83 25 43 51 cdfbizou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante vide-greniers

L’événement Brocante vide-greniers Bizou a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche