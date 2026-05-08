Brouderdorff

Brocante vide greniers

rue du Stade Brouderdorff Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Avis aux amateurs de bonnes affaires !

Restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

rue du Stade Brouderdorff 57565 Moselle Grand Est +33 6 74 98 36 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all bargain-hunters!

Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante vide greniers Brouderdorff a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG