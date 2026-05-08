Brocante vide greniers Brouderdorff
Brocante vide greniers Brouderdorff dimanche 26 juillet 2026.
Brouderdorff
Brocante vide greniers
rue du Stade Brouderdorff Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Avis aux amateurs de bonnes affaires !
Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
rue du Stade Brouderdorff 57565 Moselle Grand Est +33 6 74 98 36 29
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English :
Calling all bargain-hunters!
Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante vide greniers Brouderdorff a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG