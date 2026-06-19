Brocante – Vide-greniers Place Marcel Charollais Chagny

Informations pratiques

Chagny

Brocante – Vide-greniers

Place Marcel Charollais Maison du Peuple Chagny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Brocante à l’intérieur de la Maison du Peuple. 1.50 € le ml. .

Place Marcel Charollais Maison du Peuple Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 20 52 56

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English : Brocante – Vide-greniers

L’événement Brocante – Vide-greniers Chagny a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)