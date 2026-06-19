AGENDA · Chagny
Brocante – Vide-greniers Place Marcel Charollais Chagny
samedi 10 octobre 2026 · Place Marcel Charollais · Chagny
Informations pratiques
Chagny
Brocante – Vide-greniers
Place Marcel Charollais Maison du Peuple Chagny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Brocante à l’intérieur de la Maison du Peuple. 1.50 € le ml. .
Place Marcel Charollais Maison du Peuple Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 20 52 56
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English : Brocante – Vide-greniers
L’événement Brocante – Vide-greniers Chagny a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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