Brocante & vide-greniers Champagnac-de-Belair
Brocante & vide-greniers Champagnac-de-Belair dimanche 19 avril 2026.
Brocante & vide-greniers
Allée des sports Champagnac-de-Belair Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Brocante, vide-greniers. Buvette et restauration toute la journée. Entrée et parking visiteurs gratuits.
Brocante, vide-greniers. Buvette et restauration toute la journée. Entrée et parking visiteurs gratuits. .
Allée des sports Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 28 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante & vide-greniers
Flea market, garage sale. Refreshment bar, catering. Free visitor parking.
L’événement Brocante & vide-greniers Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2025-12-28 par Val de Dronne