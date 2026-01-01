Brocante & vide-greniers

Allée des sports Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Brocante, vide-greniers. Buvette et restauration toute la journée. Entrée et parking visiteurs gratuits.

Brocante, vide-greniers. Buvette et restauration toute la journée. Entrée et parking visiteurs gratuits. .

Allée des sports Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 28 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante & vide-greniers

Flea market, garage sale. Refreshment bar, catering. Free visitor parking.

L’événement Brocante & vide-greniers Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2025-12-28 par Val de Dronne