Brocante Vide-greniers de Kerfot-Yvias-Cers – Place de la mairie de Kerfot Kerfot, 18 mai 2025 08:00, Kerfot.

Côtes-d’Armor

Brocante Vide-greniers de Kerfot-Yvias-Cers Place de la mairie de Kerfot Place de la Mairie Kerfot Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 17:30:00

Date(s) :

2025-05-18

Venez flâner à la brocante et au vide-greniers du jumelage Kerfot, Yvias et Cers. Restauration sur place grillades, frites, galettes, crêpe et buvette. 3 € le mètre linéaire. .

Place de la mairie de Kerfot Place de la Mairie

Kerfot 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 26 21 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante Vide-greniers de Kerfot-Yvias-Cers Kerfot a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol