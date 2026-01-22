Brocante, vide-greniers et fête communale Saint-Hilaire-sur-Erre
Brocante, vide-greniers et fête communale Saint-Hilaire-sur-Erre dimanche 10 mai 2026.
Bourg Saint-Hilaire-sur-Erre Orne
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Brocante/bric à brac toute la journée .
Bourg Saint-Hilaire-sur-Erre 61340 Orne Normandie +33 2 37 52 12 42 mairie@sthilairesurerre.fr
L’événement Brocante, vide-greniers et fête communale Saint-Hilaire-sur-Erre a été mis à jour le 2026-01-20 par CdC des Collines du Perche Normand