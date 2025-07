Brocante vide-greniers et feu d’artifice Yèvres

Brocante vide-greniers et feu d’artifice Yèvres dimanche 20 juillet 2025.

Brocante vide-greniers et feu d’artifice

Yèvres Eure-et-Loir

Début : 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

30e édition organisée par le Comité des Fêtes de Yèvres avec la participation de la ville de Yèvres. Entrée gratuite. Restauration sur place avec buvette, saucisses, merguez, frites, gaufres.

Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 52 89 95 cf.yevres@gmail.com

English :

30th edition organized by the Comité des Fêtes de Yèvres with the participation of the town of Yèvres. Free admission. Catering on site with refreshment bar, sausages, merguez, French fries, waffles.

German :

30. Ausgabe, organisiert vom Comité des Fêtes de Yèvres mit Beteiligung der Stadt Yèvres. Der Eintritt ist frei. Verpflegung vor Ort mit Getränkestand, Würstchen, Merguez, Pommes frites, Waffeln.

Italiano :

30a edizione organizzata dal Comité des Fêtes de Yèvres con la partecipazione della città di Yèvres. Ingresso libero. Ristorazione in loco con bar, salsicce, merguez, patatine, cialde.

Espanol :

30ª edición organizada por el Comité des Fêtes de Yèvres con la participación de la ciudad de Yèvres. Entrada gratuita. Catering in situ con barra de refrescos, salchichas, merguez, patatas fritas, gofres.

