Brocante vide-greniers

Gehée Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 06:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du bourg.

Exposition et accueil d’œuvres d’artistes locaux. Vente de boudin noir artisanal cuit le matin même au chaudron. Buvette, vente de crêpes, viennoiseries, petite restauration, vin chaud. .

Gehée 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 86 63 41

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English :

A meeting place for all the hunters to discover the unusual object, the bargain where professionals and amateurs meet in the streets of the village.

L’événement Brocante vide-greniers Gehée a été mis à jour le 2026-03-17 par BERRY