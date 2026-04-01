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Brocante vide greniers La Forêt-de-Tessé

Brocante vide greniers La Forêt-de-Tessé dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 16240 La Forêt-de-Tessé

Département : Charente

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

La Forêt-de-Tessé

Brocante vide greniers

Place de l’église La Forêt-de-Tessé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Brocante organisée par l’association plein air et joie
2€ le mètre linéaire.
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Place de l’église La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 08 17 

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English :

Flea market organized by the plein air et joie association
2? per linear metre.

L’événement Brocante vide greniers La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente