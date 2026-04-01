Brocante vide greniers La Forêt-de-Tessé
Brocante vide greniers La Forêt-de-Tessé dimanche 19 avril 2026.
La Forêt-de-Tessé
Brocante vide greniers
Place de l’église La Forêt-de-Tessé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Brocante organisée par l’association plein air et joie
2€ le mètre linéaire.
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Place de l’église La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 08 17
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English :
Flea market organized by the plein air et joie association
2? per linear metre.
L’événement Brocante vide greniers La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme Destination Nord Charente