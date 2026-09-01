AGENDA · La Forêt-de-Tessé
Brocante Vide greniers La Forêt-de-Tessé
dimanche 13 septembre 2026 · La Forêt-de-Tessé
Informations pratiques
La Forêt-de-Tessé
Brocante Vide greniers
Place de l’église La Forêt-de-Tessé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
.
Place de l’église La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 08 17
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English :
L’événement Brocante Vide greniers La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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