Informations pratiques

La Forêt-de-Tessé

Brocante Vide greniers

Place de l’église La Forêt-de-Tessé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

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Place de l’église La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 08 17

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English :

L’événement Brocante Vide greniers La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente